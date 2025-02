Cyclisme : Le clan Pogacar veut faire peur avant Paris-Roubaix

Alexandre Higounet

Quelques heures après la sortie d’entraînement de Tadej Pogacar sur les routes de Paris-Roubaix, l’équipe UAE a fait ce qu’il fallait pour médiatiser l’événement au maximum là où il n’aurait pas été compliqué de le garder secret. Et ce n’est probablement pas le fait du hasard.

Alors qu’en fin de semaine dernière, le staff du Team UAE a diffusé des images montrant Tadej Pogacar en train de s’entraîner à haute intensité sur les pavés de la Tranchée d’Arenberg, l’hypothèse de la participation du leader slovène à Paris-Roubaix dès cette saison a clairement été relancée, alors qu’elle avait jusque-là été tempérée par l’équipe émiratie.

L’équipe UAE est visiblement désireuse de médiatiser cet entrainement sur les pavés…

Et visiblement, au sein d’entourage de Tadej Pogacar on ne se fait pas prier pour en parler en détail dans les médias, à l’image du directeur sportif Fabio Baldato, qui s’est exprimé sur le sujet dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Nous avions déjà prévu ce week-end dans le nord en décembre, lors du stage en Espagne avec l'équipe. Tim Wellens était également présent, tandis qu'Antonio Morgado et Nils Politt n'ont pas pu venir en raison de problèmes physiques. Dimanche à Roubaix, c'était une nouvelle séance d'entraînement intense, environ 165 km. Nous sommes entrés sur le parcours 2 km avant le premier secteur pavé et nous les avons tous parcourus y compris les autres cinq étoiles comme Mons en Pévèle et le Carrefour de l'Arbre, et les petits changements avant Arenberg. Jusqu'au vélodrome de Roubaix, mais il était fermé et nous n'y sommes pas entrés ».

« Je n’ai jamais vu un coureur de son profil aller aussi vite sur les pavés… »

L’équipe UAE Team Emirates apparaît visiblement très désireuse de médiatiser la sortie de Pogacar sur les routes de Paris-Roubaix, et il n’est pas difficile de deviner que l’objectif est de provoquer le trouble chez les adversaires du champion slovène, forcément perturbés par la perspective de le voir au départ. Dans un tel contexte, ce n’est pas un hasard de voir Baldato en rajouter une couche dans son témoignage : « Tadej était enthousiaste, comme toujours. Il s'est amusé. C'est un coureur complet, mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec ses caractéristiques aller aussi vite sur les pavés… »