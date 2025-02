Alaphilippe : Sa première fois révélée sur les réseaux sociaux

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Julian Alaphilippe a décidé de claquer la porte de la Soudal Quick-Step. A 32 ans, le double champion du monde va relever à partir de cette saison 2025 un nouveau défi puisque le voilà désormais sous les couleurs de la formation suisse Tudor. La question est maintenant de savoir quand on pourra voir les grands débuts d'Alaphilippe. Sa première fois a été annoncée et elle en cache au passage une autre.

A 32 ans, Julian Alaphilippe est aujourd'hui un coureur pour la formation Tudor. Le compagnon de Marion Rousse a quitté la Soudal Quick-Step, se lançant ainsi dans une nouvelle aventure. La question est maintenant de savoir ce que ça va donner au niveau des résultats. Alaphilippe réussira-t-il à accrocher de nouveaux succès avec l'équipe suisse de Fabian Cancellara ? Pour avoir les premiers éléments de réponse, il faudra patienter quelques jours seulement avec un premier rendez-vous du côté du Portugal.

La grande première fois de Julian Alaphilippe avec Tudor, c'est pour très bientôt. En effet, du 19 au 23 février, au Portugal, va se dérouler le Tour de l'Algarve et c'est à cette occasion que le double champion du monde va faire ses débuts avec sa nouvelle équipe comme l'a annoncé l'organisateur de cette compétition sur X. Une première fois qui ne sera d'ailleurs pas la seule au Portugal pour Julian Alaphilippe. En effet, le compagnon de Marion Rousse s'apprête tout simplement à participer pour la première fois au Tour de l'Algarve. Rendez-vous maintenant du 19 au 23 février.

Julian Alaphilippe, bicampeão do mundo, irá correr pela primeira vez a Volta ao Algarve, naquela que será a sua estreia em provas por etapas com a Tudor, do português Scheidecker. Uma oportunidade imperdível para ver o francês em ação em Portugal!#AAlgarvia #VoltaAoAlgarve pic.twitter.com/STv8iIcajs