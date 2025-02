Cyclisme : La stratégie de Pogacar avant Paris-Roubaix fonctionne…

Alexandre Higounet

La médiatisation de la sortie d’entraînement de Tadej Pogacar sur les pavés de Paris-Roubaix, laissant augurer de la possible participation du champion slovène à l’Enfer du Nord dès cette saison, a commencé à porter ses fruits auprès de ses adversaires. Explication.

Depuis la sortie de Tadej Pogacar sur les pavés de Paris-Roubaix le week-end dernier, le10sport.com analyse que l’équipe UAE Team Emirates a sciemment orchestré la médiatisation de cet entraînement pour marquer mentalement les adversaires du Slovène en installant la crainte de sa participation à l’Enfer du Nord.

Le Team UAE a bien médiatisé la sortie de Pogacar sur les pavés de Paris-Roubaix…

Si une telle hypothèse peut être sujette à discussion, il y a un fait qui apparaît incontestable, c’est que le staff du Team UAE n’a pas hésité à largement s’exprimer sur cette sortie, dont il a lui-même révélé l’existence par une petite vidéo montrant Pogacar sur les pavés de la Tranchée d’Arenberg. Fabio Baldato, l’un des directeurs sportifs, a par exemple largement détaillé la sortie de Pogacar dans les colonnes de La Gazzetta Dello Sport : « Nous avions déjà prévu ce week-end dans le nord en décembre, lors du stage en Espagne avec l'équipe. Tim Wellens était également présent, tandis qu'Antonio Morgado et Nils Politt n'ont pas pu venir en raison de problèmes physiques. Dimanche à Roubaix, c'était une nouvelle séance d'entraînement intense, environ 165 km. Nous sommes entrés sur le parcours 2 km avant le premier secteur pavé et nous les avons tous parcourus y compris les autres cinq étoiles comme Mons en Pévèle et le Carrefour de l'Arbre, et les petits changements avant Arenberg. Jusqu'au vélodrome de Roubaix, mais il était fermé et nous n'y sommes pas entrés ».

L’information a obligatoirement perturbé ses adversaires

Et si l’un des objectifs était bien d’installer le doute et la crainte chez les adversaires de Pogacar, le fait est que l’opération a déjà commencé à fonctionner. En effet, après cette campagne médiatique autour de cette sortie d’entraînement, Jasper Philipsen, l’un des lieutenants de Mathieu Van der Poel a répondu sur Instagram : « S’il vous plaît, non ». Certes, le ton était à la boutade, mais à coup sûr, il n’y avait pas que cela…