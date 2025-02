Cyclisme - Paris-Roubaix : Pogacar a déjà pris le départ…

Alexandre Higounet

A moins de deux mois du départ, la sortie d’entraînement très médiatisée de Tadej Pogacar sur les pavés de Paris-Roubaix ne doit rien au hasard. L’idée apparaît bien de mettre le doute dans l’esprit des adversaires du Slovène, qui semble bien parti pour prendre le départ de l’Enfer du Nord…

Avec Tadej Pogacar et l’équipe UAE, la course ne s’arrête jamais, et certainement pas lors des périodes d’entraînement, où chaque prétexte est saisi pour atteindre moralement les adversaires. Après avoir médiatisé il y a un mois le record Strava de la montée du Coll del Rates décrochée par Pogacar en Espagne, afin de saper d’entrée le nouveau moral conquérant du Team Visma-Lease A Bike et de Jonas VIngegaard, qui s’était filmé à fond sur cette même montée quelques jours auparavant, l’équipe émiratie a utilisé la même stratégie ces dernières heures en s’arrangeant pour médiatiser au maximum une sortie d’entraînement du leader slovène sur les routes de Paris-Roubaix, là où il aurait été facile de la garder secrète.

Le Team UAE a médiatisé au maximum sa sortie d’entraînement sur Paris-Roubaix

Après une vidéo montrant Pogacar en plein effort sur les pavés de la Tranchée d’Arenberg, le staff de UAE Team Emirates a poursuivi le service après-vente dans les médias. Fabio Baldato, le directeur sportif, a d’abord raconté dans les colonnes de la Gazzetta Dello Sport, dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Nous avions déjà prévu ce week-end dans le nord en décembre, lors du stage en Espagne avec l'équipe. Tim Wellens était également présent, tandis qu'Antonio Morgado et Nils Politt n'ont pas pu venir en raison de problèmes physiques. Dimanche à Roubaix, c'était une nouvelle séance d'entraînement intense, environ 165 km. Nous sommes entrés sur le parcours 2 km avant le premier secteur pavé et nous les avons tous parcourus y compris les autres cinq étoiles comme Mons en Pévèle et le Carrefour de l'Arbre, et les petits changements avant Arenberg. Jusqu'au vélodrome de Roubaix, mais il était fermé et nous n'y sommes pas entrés. Tadej était enthousiaste, comme toujours. Il s'est amusé. C'est un coureur complet, mais je n'ai jamais vu quelqu'un avec ses caractéristiques aller aussi vite sur les pavés… »

Mettre le feu dans la tête de ses adversaires

Dans la foulée, rajoutant de la confusion, Joxean Matxin Fernandez, le directeur sportif principal de l’équipe, a nié la participation de Pogacar à Paris-Roubaix dès cette saison, dans les colonnes du Het Laatste Nieuws : « Non, dans notre programme initial, il n'était pas prévu de courir Roubaix et c'est toujours le plan ». Pogacar aurait-il reconnu l’intégralité des pavés au programme de l’édition 2025 s’il n’avait pas l’intention d’y participer ? Il est permis d'en douter. Et le doute, c’est probablement ce qu’a cherché à installer le clan Pogacar dans la tête de ses adversaires, qui redoutent désormais que le Slovène soit au départ sans en avoir la certitude. Une guerre des nerfs bien dans les habitudes du Team UAE.