«Pas un bon garçon» : Le PSG abandonne un énorme transfert

Bien qu’il soit sous contrat jusqu'en juin 2027, l’avenir de Vinicius Jr au Real Madrid fait beaucoup parler. L’international brésilien est la grande priorité de l’Arabie Saoudite, mais le PSG pourrait-il essayer de se positionner dans ce dossier ? Peu de chances, car en raison de son salaire et de son image, il ne correspond pas au profil recherché par les dirigeants parisiens.

Après la victoire face à Manchester City mardi (2-3), Vinicius Jr a réaffirmé son souhait de rester au Real Madrid. Cela n’empêche pas l’Arabie Saoudite de le courtiser, mais un club comme le PSG serait-il susceptible de tenter sa chance ?

« Paris ne veut plus offrir des salaires mirobolants comme dans le passé »

« Il joue couloir gauche, comme Kvara et Barcola, donc le PSG n'a pas forcément besoin de lui. Mais deux autres critères pourraient freiner ce projet : son image et son prix. Paris ne veut plus offrir des salaires mirobolants comme dans le passé. Vinicius touche 25M€ par an et le club n'a sûrement plus envie de plomber une masse salariale qui est (enfin) maîtrisée », a expliqué le journaliste Laurent Perrin, dans un questions/réponses organisé sur le site du Parisien.

L’image de Vinicius pose problème

Au-delà de son salaire, l’autre problème concerne l’image de Vinicius Jr : « Et par ailleurs, l'image que renvoie Vinicius depuis quelques mois ne correspond pas au profil de bon garçon sur lequel le PSG souhaite s'appuyer désormais. »