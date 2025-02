F1 : Verstappen sur le départ, c'est confirmé

Arnaud De Kanel

Désormais quadruple champion du monde, Max Verstappen commence à se lasser de la Formule 1. Epuisé par le nouveau calendrier frénétique de la discipline, le Néerlandais n'exclu pas de claquer la porte plus tôt que prévu. Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull, confirme que Verstappen n'a pas l'intention de faire de vieux os en F1.

Max Verstappen a décroché son quatrième titre de champion du monde en 2024, le moins marquant de tous assurément. Au fil de la saison, le Néerlandais n'a cessé de pester contre la densité assez exceptionnelle du calendrier actuel. Si rien ne change, il pourrait très vite prendre la décision de quitter la discipline comme il l'a laissé entendre à de multiples reprises. Invité à commenter l'avenir incertain de son pilote, Christian Horner a confirmé les intentions de Max Verstappen.

«Il a des intérêts en dehors de la Formule 1»

« Honnêtement, Max est son propre homme. D'après toutes les conversations qui ont été couvertes par [les médias], il est clair qu'il ne se voit pas être un Fernando Alonso ou un Lewis Hamilton et évoluer dans ce sport pendant les 15 prochaines années environ. Il a des intérêts en dehors de la Formule 1. Il aime conduire des voitures GT, des simulateurs, des voitures LMP. Il est très vieille école à bien des égards en ce sens qu'il veut juste conduire, et une partie du bruit et du cirque autour de la Formule 1 ne lui convient pas », a déclaré le patron de l'écurie Red Bull dans des propos relayés par GP Blog. Christian Horner estime que Verstappen serait capable de claquer la porte à tout moment.

«Il ira faire autre chose»

« Je pense que tant qu'il prend du plaisir à faire ce qu'il fait, il le fera. Mais dès que ce plaisir diminue, il a la force de caractère et la personnalité pour dire : "Vous savez quoi ? Je vais aller conduire des GT l'année prochaine". Il est unique dans le sens où la Formule 1 ne le définit pas. Il le fait parce qu'il en profite et qu'il l'aime, et dès que ce plaisir et cet amour baissent, il ira faire autre chose », a ajouté le Britannique. Affaire à suivre...