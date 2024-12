Le craquage de Luis Enrique va coûter cher au PSG ?

Thomas Bourseau

Le PSG a signé sa deuxième victoire mardi contre le RB Salzbourg de cette saison régulière de Ligue des champions (3-0). Néanmoins, les hommes de Luis Enrique ont privilégié une phase de transition plutôt que de possession. Ce qui aurait fait enrager l'entraîneur du PSG qui devrait cependant se méfier selon Bixente Lizarazu.

Luis Enrique ne fait pas dans la langue de bois. Pendant sa conférence de presse d'avant-match pour l'OL ce dimanche soir, l'entraîneur du PSG a affirmé samedi après-midi qu'il réalisait statistiquement la meilleure saison de sa carrière. Toutefois, dans le jeu, il sait qu'il n'obtient pas de ses joueurs les performances idéales.

«Il s'est énervé dans le vestiaire parce que ses joueurs ont joué beaucoup trop vite selon lui»

D'ailleurs, la transition qui a amené un but du PSG contre le RB Salzbourg mardi (3-0) aurait fortement déplu à Luis Enrique qui est un féru de possession. « Lui c'est un dogmatique du jeu de possession et d'attaques placées, alors qu'on se régale avec des actions en transition. Et apparemment il s'est énervé dans le vestiaire parce que ses joueurs ont joué beaucoup trop vite selon lui ». a confié Bixente Lizarazu à Téléfoot dimanche matin.

«Quand tu vas trop loin dans le dogmatisme, tu ne permets pas aux joueurs de se libérer»

Le champion du monde 98 reconverti consultant pour TF1 a souligné un point important qui pourrait semer la zizanie dans le vestiaire du PSG tout en mettant à mal les objectifs de Luis Enrique cette saison.

« Quand tu vas trop loin dans le dogmatisme, tu ne permets pas aux joueurs de se libérer. Et il y a des joueurs qui ne sont pas complètement libérés avec Luis Enrique ».