PSG : Un joueur se sent mieux loin de Messi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Passé par le PSG entre 2021 et 2023, Lionel Messi n’aura jamais eu l’impact escompté au sein du club de la capitale. Surtout, le jeu de l’Argentin n’a pas semblé coller avec ses partenaires, et notamment avec le latéral droit Achraf Hakimi. Le Marocain, retrouvé cette saison, se sent mieux sans la présence de la Pulga dans son couloir.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a complètement transformé certains joueurs à Paris. Sous les ordres de l’ancien sélectionneur de l’Espagne, Achraf Hakimi a notamment passé un cap. Parfois brouillon par le passé, le Marocain plus offensif que jamais, réalise un grand début de saison 2024-2025.

Luis Enrique utilise parfaitement Hakimi

A en croire les dernières indiscrétions du Parisien, le numéro 2 du PSG bénéficie clairement des consignes tactiques de Luis Enrique. En interne, Achraf Hakimi se félicite de son utilisation par le coach parisien, qui a compris comment exploiter au mieux ses qualités, mais qui a également enregistré ses frustrations du passé.

Le Marocain s’est senti bridé par Lionel Messi

Selon le quotidien, Achraf Hakimi a parfois rongé son frein dans la capitale. Lorsque Lionel Messi évoluait sur son côté droit notamment (entre 2021 et 2023), le latéral droit se plaignait du déséquilibre permanent de son équipe. Lorsque ce dernier déboulait sur son côté droit, il se sentait parfois délaissé par l’octuple Ballon d’Or, mais aussi par Angel Di Maria.