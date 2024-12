Injustice au PSG, Luis Enrique vide son sac

Amadou Diawara

Avant la victoire face à Salzbourg ce mardi soir, le PSG manquait cruellement de réussite en Ligue des Champions. Malgré sa pluie d'occasions, le club de la capitale n'avait inscrit que trois buts - dont un contre son camp - en cinq journée de C1. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique s'est lâché sur la malchance du PSG.

Ce mardi soir, le PSG s'est rassuré en Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale a renoué avec la victoire, et ce, en y ajoutant la manière. Lors de ses cinq premiers matchs de C1, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi était à la peine. Malgré un très grand nombre d'occasions à chaque rencontre, le PSG n'avait inscrit que trois buts - dont un contre son camp. Si contre Gérone, la bande à Marquinhos a arraché la victoire in-extremis, elle a perdu deux points précieux contre le PSV (1-1) et a été battu à la dernière minute par l'Atlético de Madrid (1-2).

«Contre l'Atlético et le PSV, on a fait un très grand match»

Interrogé sur les désillusions du PSG en Ligue des Champions ce samedi après-midi, Luis Enrique a fait passer un message clair. « Le classement injuste du PSG en Ligue des Champions ? A qui ça importe que ce soit mérité ou pas ? A personne. C'est notre classement, la réalité. Nous l'acceptons et nous pensons à comment retourner la situation. Que ce soit juste ou pas... », a lancé le coach du PSG, avant d'en rajouter une couche.

«La manière est vitale»

« Si je préfère la victoire ou la manière ? Il y a toujours de la critique, juste ou injuste, on accepte par rapport au résultat. Mais une fois qu'on analyse le match, je suis sûr que contre l'Atlético de Madrid et le PSV, on a fait un très grand match. Bien sûr avec des points à améliorer sur l'efficacité ou des situations ponctuelles. Mais c'est comme ça, qu'après avoir analysé le match en profondeur, je maintiens (qu'on a bien joué). Je sais qu'on est au plus haut niveau, et que la manière importe peu si tu ne gagnes pas. Mais pour moi, oui, c'est très important la manière de jouer. C'est très lié au fait de refaire ensuite un bon match. Car même si tu ne gagnes pas ces matches, mais que tu fais un bel effort, tout ça va se répéter. Donc oui la manière est vitale. La manière dont tu gagnes ou perds est vitale », a avoué Luis Enrique, le technicien du PSG, en conférence de presse.