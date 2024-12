Barcola - PSG : Le coup de gueule de Luis Enrique

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, Bradley Barcola a pris beaucoup plus de place au Paris Saint-Germain. Mais après un excellent début de saison, l’ailier français de 22 ans semble être rentré dans le rang, avec les critiques qui se font de plus en plus nombreuses.

Souvent pointé du doigt depuis son transfert en provenance de l’OL, Bradley Barcola avait fait taire les critiques avec une très bon début de saison sous les couleurs du PSG. Mais l’état de grâce est terminé, puisque cela fait plus d’un mois qu’il n’a plus trouvé le chemin des buts...

« Vous le jugez sur les passes décisives ou les buts, mais le foot est un sport bien plus complexe »

Cette méforme alimente évidemment les débats, ce qui ne semble pas vraiment plaire à Luis Enrique. « Bradley a déjà été décisif tous les matches. Vous le jugez sur les passes décisives ou les buts, mais le foot est un sport bien plus complexe » a expliqué le coach du PSG, lors de la conférence de presse de ce samedi.

« Dans l'équipe, qui marque, ça ne nous intéresse pas du tout »

« Un joueur peut être clé sans marquer ou passe dé. Ce qui est important c'est que les 11 joueurs attaquent ou défendent ensemble. C'est l'objectif » a assuré Luis Enrique. « Après qui gagne le prix du meilleur joueur, ce n'est pas important pour nous. Ce que je disais à Bradley et les autres joueurs en début de saison : dans l'équipe, qui marque, ça ne nous intéresse pas du tout ».