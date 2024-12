Real Madrid : Mbappé lance un appel au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

S’il a rejoint le Real Madrid durant l’intersaison, entamant sa première expérience à l’étranger, Kylian Mbappé n’en oublie pas pour autant le PSG. Face à plusieurs jeunes fans en situation de handicap rencontrés à l’occasion d’une émission, l’international tricolore s’est fièrement présenté comme supporter parisien, lui qui regarde encore chaque match de son ancienne équipe.

Une page s’est tournée durant le dernier été du côté du PSG avec le départ de Kylian Mbappé. Arrivé à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco, l’international français a mis un terme à son aventure dans la capitale après sept saisons passées du côté du Parc des Princes et a rejoint pour la première fois de sa carrière l’étranger, s’engageant au Real Madrid. Pour autant, Kylian Mbappé n’a pas oublié le PSG.

« Je suis toujours Parisien ! »

Dans le cadre de l’émission Be United diffusée sur beIN Sports, Kylian Mbappé est allé à la rencontre de jeunes fans en situation de handicap, se déclarant majoritairement supporters du PSG lorsque le capitaine des Bleus leur a demandé leur équipe privilégiée. « Tout le monde Paris ? Je suis toujours Parisien ! Mais je suis supporter maintenant (rire) », leur a répondu Mbappé.

« Je regarde toujours chaque match du PSG »

Invité de l’émission Clique la semaine dernière, Kylian Mbappé avait révélé suivre toujours attentivement les résultats de son ancienne équipe. « Moi j'ai kiffé chaque match du PSG, je regarde toujours chaque match du PSG, déclarait la star du Real Madrid. D'ailleurs, il y a des gens dans mon entourage qui ne comprennent pas quand je regarde les matches ici. Ils me disent "oh tu regardes tous les matches". Mais ils ne peuvent pas comprendre. J'ai joué là-bas, j'ai fait sept ans, je connais chaque brin d'herbe du Parc. Tu me montres ta place au Parc, je sais où tu es, je sais te situer. Je connais par coeur le club. Quand ils perdent, là ça ne se passe pas très bien, je sais très bien dans quel état d'esprit ils sont les joueurs, comment c'est difficile. (…) Je parle avec les joueurs, j'ai des amis proches dans l'équipe, même les gens du staff, les kinés. Ils m'écrivent, je leur écris. Donc c'est une relation qui ne se coupe pas comme ça. »