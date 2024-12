Real Madrid : Kylian Mbappé ne regrette pas le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après 7 ans au PSG, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid. Une nouvelle étape dans la carrière du Français qui s’accompagne logiquement d’une énorme pression sur et en dehors du terrain. Mais voilà que cela ne serait pas pour déplaire à Mbappé, lui qui se sentirait plus à l’aise que du côté de Paris désormais.

Tôt ou tard, Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid. C’est arrivé en cet été 2024. Après avoir passé 7 saisons au PSG, l’international français a fait ses valises. Alors que le club de la capitale pouvait tout lui donner, Mbappé s’en est allé pour découvrir un nouvel environnement. Un choix que le joueur de 25 ans ne regretterait visiblement pas…

PSG-Real Madrid, le paradoxe Mbappé

Ayant eu la chance d’interviewer Kylian Mbappé, France Football a dévoilé les dessous de cet échange. Il a notamment été question sur la situation du Français au Real Madrid. Et à ce propos, faisant une comparaison avec ce que Mbappé a vécu au PSG, il est expliqué par le mensuel français : « Depuis son arrivée au Real, le plus grand club du monde, ses prestations sont encore plus commentées, la pression médiatique encore plus intense, les réseaux sociaux encore plus durs. Mais paradoxalement, il se sent bien plus protégé qu'à Paris ».

« Ce n’est pas pour lui déplaire »

« Il se sent bien plus soutenu par le club - notamment par son entraîneur Carlo Ancelotti et son président Florentino Pérez - et son environnement proche, supporters et médias locaux. Et ce n'est pas pour lui déplaire évidemment », conclut ensuite France Football à propos de la situation de Kylian Mbappé au Real Madrid.