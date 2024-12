PSG : Mensonges, critiques… Luis Enrique règle ses comptes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique est visé par de nombreuses critiques. Ils sont nombreux à s’en prendre à l’Espagnol et à remettre en question les performances de son équipe. Mais voilà que Luis Enrique n’a clairement pas la même vision que ses détracteurs. Et c’est ainsi que ce samedi, en conférence de presse, il a quelque peu tenu à régler ses comptes.

Premier de Ligue 1, le PSG a beaucoup plus de mal en Ligue des Champions. De plus, dans le jeu, le club de la capitale peine à convaincre, affichant notamment de grosses lacunes devant le but. Tout cela ne fait alors pas les affaires de Luis Enrique. C’est lui qui est en première ligne face aux critiques et l’entraîneur du PSG les subit de plein fouet depuis un moment maintenant.

En conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a tenu à répondre à ces critiques, dénonçant même certains mensonges. L’entraîneur du PSG a alors tenu à faire savoir : « Cette saison, statistiquement, c’est ma meilleure saison en tant qu’entraîneur. Même si vous critiquez, même si vous dîtes ce que vous dîtes, même s’il y a des mensonges qui sont inventés, pour moi, c’est ma meilleure saison en tant qu’entraîneur ».

« Si on s’en tient aux chiffres, les occasions générées, le peu d’occasions des adversaires. C’est la meilleure saison de ma carrière et pourtant j’ai eu des saisons avec des grands succès. Mais moi je ne vois que des choses positives, peu importe la négativité qui nous entoure, les critiques. Depuis le début de la saison, de nombreuses personnes, des journalistes, qui disaient que nous n’avions pas le meilleur effectif, même en France. Et puis petit à petit, les choses prennent leur place et je suis très content de cette saison », a poursuivi Luis Enrique.