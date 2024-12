PSG : Luis Enrique annonce de nouvelles surprises

Amadou Diawara

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique ne cesse de lancer des révolutions pour surprendre ses adversaires. En effet, le coach espagnol a pour habitude de tenter des innovations pour être imprévisible. Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a affirmé qu'il ne comptait pas s'arrêter-là.

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, remercié, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de miser sur Luis Enrique lors de l'été 2023. Dès son arrivée à Paris, le coach espagnol a inculqué à ses joueurs sa philosophie de jeu, basée sur une grosse possession de balle et une pressing très agressif. De surcroit, Luis Enrique a multiplié les révolutions pour surprendre ses adversaires. En effet, l'Espagnol aime changer régulièrement la position, le rôle et les consignes de ses joueurs. Et il compte poursuivre dans cette voie jusqu'à la fin de son passage au PSG.

PSG : Luis Enrique veut toujours tout changer

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a expliqué qu'il tenait à être imprévisible pour ses adversaires, et qu'il allait travailler dur au PSG pour continuer à l'être.

«Ça génère de l'imprévisibilité pour les adversaires»

« L'évolution du jeu du PSG ? Si on fait toujours les mêmes choses, l'adversaire s'adapte. Si les corners sont tirés à deux parce qu'il y a un résultat, mais que l'adversaire s'adapte, il faut changer les choses. C'est ça être entraîneur : changer continuellement pour que l'adversaire pense que tu vas faire quelque chose, pour finalement faire autre chose. Ça génère de la prévisibilité pour tes joueurs, mais de l'imprévisibilité pour les adversaires. C'est ce que nous essayons de faire », s'est justifié Luis Enrique, le technicien du PSG.

