Un nouveau duo de choc annoncé au PSG

Cette saison, le PSG a trouvé sa nouvelle charnière. Composée de Marquinhos et de Willian Pacho, cette dernière combine les éléments que recherche Luis Enrique chez ses défenseurs. Le Brésilien et l’Équatorien évoluent très haut sur le terrain, et touchent tous les deux beaucoup de ballon, mais surtout, possèdent de belles statistiques à la relance.

Cet été, le PSG a certainement réalisé un énorme coup. En sous-marin, le club de la capitale a décidé de lâcher 45M€ afin de recruter Willian Pacho en provenance de l’Eintracht Francfort. Numéro 51 dans le dos, le gaucher a réalisé de très bons débuts avec Paris.

Pacho - Marquinhos, le PSG a enfin trouvé sa charnière ?

Son duo avec Marquinhos apparaît comme complémentaire. Les deux hommes se complètent sur le terrain, et si le Brésilien défend dans son style caractéristique à savoir l’anticipation et la couverture, Pacho lui, s’impose principalement dans le duel direct, créant ainsi un duo de défenseurs compétent pour le PSG et pour Luis Enrique. Et comme le rapporte l’Equipe, les deux joueurs brillent également balle au pied.

Les deux joueurs à l’aise balle au pied

En effet, le quotidien sportif précise que Marquinhos touche 108 ballons par match en moyenne, un gros chiffre pour un défenseur central. Quant à Willian Pacho, ce dernier touche 104 ballons par match, avec un taux de relance élevé, soit 94,4 % de passes réussies, contre 94,8 % pour le capitaine parisien.