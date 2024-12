Mercato - PSG : Deux transferts se confirment pour janvier !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que le mercato hivernal approche, le PSG s’apprête à disputer son dernier match de l’année au Parc des Princes avec la réception de l’OL ce dimanche soir (20h45). Pour cette rencontre importante, Luis Enrique a décidé de se passer de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar. Plus les semaines passent et plus un départ pour les deux joueurs semble se profiler.

Le PSG sera à surveiller sur ce mois de janvier 2025. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, en cas de départ cet hiver, Paris devrait recruter de nouveaux joueurs. Nous vous révélions également que du côté des départs, le club de la capitale avait été approché pour Milan Skriniar et pour Randal Kolo Muani.

Luis Enrique écarte trois joueurs avant l’OL

Dès son arrivée au PSG, Luis Enrique avait prévenu que ses choix seraient le reflet de sa pensée. Et pour la réception de l’OL au Parc des Princes ce dimanche soir, l’Espagnol a tranché. Ce dernier a décidé de ne pas convoquer Presnel Kimpembe, mais surtout Milan Skriniar et Randal Kolo Muani pour ce dernier match de l’année à domicile. D’après RMC Sport, il s’agit bien là de choix purement tactiques.

Skriniar et Kolo Muani sur le départ

Comme le précise également le journaliste Fabrizio Romano sur X, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar pourraient clairement quitter le PSG au cours du prochain mercato hivernal, alors que Luis Enrique ne compte plus sur eux. Reste désormais à savoir s’il s’agira d’un prêt ou d’un transfert définitif...