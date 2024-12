Neymar annonce la fin du calvaire

Alexis Brunet

À l’été 2023, Neymar a pris la décision de quitter le PSG et de rejoindre Al Hilal. Le Brésilien a emmené avec lui une de ses habitudes parisiennes, les blessures. L’attaquant s’est sérieusement blessé lors de son arrivée en Arabie saoudite et il a fait son retour à la compétition dernièrement. Malheureusement, le joueur de 32 ans s’est de nouveau blessé, mais il vient d’annoncer qu’il serait bientôt de retour.

Pendant de très nombreuses saisons, Neymar a fait le bonheur du PSG. Le Brésilien a régalé par ses buts et passes décisives, mais il a également souvent agacé par son comportement et ses absences à répétition. Lors du mercato estival 2023, l’attaquant a décidé de mettre un terme à son aventure parisienne et il a rejoint le club d’Al Hilal.

Neymar collectionne les blessures

Lors de son passage au PSG, Neymar a souvent loupé de nombreux matches importants, car il était blessé. Malheureusement pour le Brésilien, la malchance le poursuit en Arabie saoudite, car il s’est très sérieusement blessé peu de temps après son arrivée. L’attaquant a dernièrement fait son retour sur les terrains, mais cela fut court, car il est de nouveau reparti à l’infirmerie.

Neymar annonce son retour prochain sur les terrains

Neymar enchaine donc les blessures, mais la fin du calvaire semble proche pour l’ancien joueur du PSG. Lors d’une interview accordée à RMC Sport, le Brésilien a affirmé qu’il serait bientôt de retour sur les terrains. « Je me sens bien, je me sens mieux. Je suis retourné sur les terrains, mais malheureusement, je suis encore blessé (blessure musculaire après deux matchs joués avec Al Hilal, champion en titre d’Arabie saoudite). La chance que j’aie, c’est que la blessure est moins importante aujourd’hui. Et je serai bientôt de retour. » Al Hilal espère pouvoir enfin compter sur le talent du joueur de 32 ans, car, depuis le début de la saison, il n’a disputé que 42 minutes sous les couleurs de l’équipe saoudienne.