Clash au PSG, Neymar règle ses comptes !

L’aventure de Neymar au Paris Saint-Germain s’apparente à des montagnes russes. Accueilli comme la superstar qu’il était à l’été 2017, le Brésilien a été poussé par la sortie six ans plus tard par la direction et les supporters parisiens, allant jusqu’à devant chez lui pour réclamer son départ. Désormais en Arabie saoudite, le joueur garde un souvenir amer de la fin de son passage dans la capitale.

Recruté par le PSG pour 222M€ à l’été 2017, soit le montant de sa clause libératoire au FC Barcelone, Neymar reste aujourd’hui le joueur le plus cher de l’histoire. Avec un tel investissement, les dirigeants qataris espéraient atteindre leur objectif en allant chercher la Ligue des champions, mais le passage du Brésilien dans la capitale a laissé un goût amer, partant par la petite porte six ans plus tard, direction l’Arabie saoudite et le club d’Al-Hilal. Les supporters du PSG ont notamment pris en grippe Neymar, allant jusqu’à son domicile pour réclamer son départ. Un souvenir douloureux pour l’attaquant, interrogé par RMC.

« Ils ont dépassé les limites »

« La première année a été magnifique, j’ai été très bien accueilli par le peuple et les supporteurs français. Les deux, trois dernières années n’ont pas été les mêmes, ce n’était pas incroyable la façon dont j’ai été traité, c'est pareil pour Lionel Messi. Pour moi, il y a eu de l’injustice, car je me suis toujours donné à fond sur le terrain. Je n’ai pas de rancœur, mais j’ai été un peu triste de la façon dont j’ai été traité par les supporteurs, notamment quand ils sont venus chez moi, quand ils ont voulu envahir ma maison, m’insulter ou vouloir me taper. Pour moi, ils ont dépassé les limites », explique Neymar dans l’émission Bartoli Time.

« J’étais triste par la façon dont on m’a traité à la fin »

« Notre relation n’était plus respectueuse, alors que moi je les ai toujours respectés... C’était vraiment une situation compliquée, poursuit l’ancien numéro 10 du PSG. J’étais triste par la façon dont on m’a traité à la fin, mais c’est passé. Je respecte le club du PSG et je vais toujours les soutenir pour qu’ils aient les meilleurs résultats. Je n’ai aucune rancœur envers le club, J’ai juste un peu de rancœur envers des gens qui managent le club et quelques supporteurs. Mais c’est du passé. C’est le club où j’ai passé le plus de temps dans ma carrière, six ans. J’ai vécu de très beaux moments, mais également quelques moments tristes. Et ma relation avec les supporteurs fait plutôt partie des moments tristes, malheureusement. Mais au niveau sportif, c’était le meilleur football que j’ai joué. Je suis donc heureux et j’ai la conscience tranquille par rapport à ça. »