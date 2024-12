«Je n’étais plus heureux» : Neymar balance sur son départ du PSG !

Alexis Brunet

En 2017, le PSG avait frappé un grand coup lors du mercato estival en arrivant à arracher Neymar au FC Barcelone contre un chèque de 222M€. Le Brésilien sera resté de nombreuses saisons à Paris, mais il a fini par partir lors de l’été 2023. L’attaquant n’était plus heureux au sein du club de la capitale et il a donc décidé de rebondir à Al Hilal.

Cette saison, le PSG semble avoir des soucis en attaque. Les joueurs offensifs parisiens n’arrivent pas à élever leur niveau, surtout en Ligue des champions. Les supporters du club de la capitale doivent donc surement regretter l’époque où ils pouvaient se permettre d’aligner Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi ensemble en attaque.

Marquinhos dit non à l'Arabie Saoudite et reste au PSG ! Un choix qui confirme son attachement à la capitale 🇫🇷 https://t.co/UfiLJ6QmyR — le10sport (@le10sport) December 15, 2024

Neymar s’exprime sur son départ du PSG

Lors d’une interview accordée à RMC Sport, Neymar est revenu sur son départ du PSG. À l’été 2023, le Brésilien a décidé d’aller voir ailleurs car il n’était tout simplement plus heureux à Paris et que Luis Enrique ne comptait pas sur lui. « J’ai décidé de partir du PSG et cette proposition de rejoindre Al Hilal est arrivée… J’ai eu la proposition juste après mon départ, car je n’étais tout simplement plus heureux là-bas, au PSG. Le club et l’entraîneur ne voulaient plus m’utiliser. Ils m’en avaient déjà parlé, donc j’ai dû prendre une décision. Et la proposition d’Al Hilal m’a plu. J’ai appris à connaître ce club, la culture locale et le championnat. J’ai été très surpris de mon accueil ici et de la bienveillance des supporteurs. Le championnat se développe, notre équipe également, et avec ma famille, nous sommes certains d’avoir pris une bonne décision. »

Neymar collectionne encore les blessures

Au PSG, Neymar aura marqué les supporters parisiens pour ses gestes techniques, mais également pour ses blessures. Le Brésilien a loupé beaucoup de matches du club de la capitale et cela ne s’améliore pas du côté d’Al Hilal. L’attaquant collectionne encore les blessures et il a déjà manqué 21 matches avec l’équipe saoudienne cette saison, pour seulement 42 minutes sur le terrain.