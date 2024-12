NBA : Une star s’annonce avec Wembanyama ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après son départ des Golden State Warriors, Chris Paul s’est engagé pour une saison avec les San Antonio Spurs l’été dernier. À 39 ans, le meneur commence à penser au moment où il arrêtera sa carrière et ce qu’il fera par la suite, et pourquoi pas devenir entraîneur. Mais pour l’instant, il se voit encore jouer un ou deux ans, et donc potentiellement toujours avec Victor Wembanyama.

Cette semaine, les San Antonio Spurs ont publié un entretien entre l'ancien meneur star de la franchise, Tony Parker, et l’actuel, Chris Paul. L’occasion pour ce dernier de revenir sur son choix de rejoindre les Spurs l’été dernier après son départ des Golden State Warriors, alors que sa femme et ses enfants vivent encore à Los Angeles.

« Si je dois sacrifier ma famille et être loin d'eux, je dois au moins jouer »

« L'année dernière a probablement été l'une des plus difficiles pour moi. Et TP tu sais que plus que tout j'aime le basket. Je veux jouer. Jada et les enfants, ils restent à Los Angeles. Si je dois sacrifier ma famille et être loin d'eux, je dois au moins jouer », a expliqué Chris Paul. Interrogé par Tony Parker sur la suite de sa carrière et ce qu’il compte faire ensuite, le meneur âgé de 39 ans n’a pas fermé la porte à un avenir en tant qu’entraîneur, mais pourrait encore continuer à jouer quelques années.

Chris Paul pense jouer « une année ou deux en plus »

« Peut-être une année ou deux en plus, je suis toujours en train d’y réfléchir. J’adore aller à l’entraînement, j’adore jouer, j’adore tout ça. Le plus dur, c’est quand je dois rentrer à la maison et que je dois regarder les matchs de mes enfants sur mon IPad ou autre chose. C’est ça qui me fait hésiter pour le moment », a ajouté Chris Paul. Reste à savoir si cela sera toujours avec Victor Wembanyama aux Spurs, avec qui il a signé un contrat d'un an l'été dernier.