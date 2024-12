NBA : Une légende prépare du lourd avec Wembanyama !

Pierrick Levallet

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA, Victor Wembanyama continue de flamber avec les San Antonio Spurs. Le Français a d’ailleurs été l’un des artisans de la victoire de son équipe face aux Portland Trail Blazers dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (116-118). Gregg Popovich estime toutefois que son phénomène peut aller encore plus haut.

Alors qu’il vient d’entamer seulement sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama est déjà considéré comme l’un des meilleurs de la ligue. Le Français continue de prouver que son potentiel est hors-norme. Il a d’ailleurs été l’un des grands artisans de la victoire des San Antonio Spurs contre les Portland Trail Blazers dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (116-118). Le joueur de 20 ans a inscrit 28 points, pris 7 rebonds et délivré 7 passes décisives. Gregg Popovich estime toutefois que Victor Wembanyama peut briller encore plus. Et il compte bien l’aider à y parvenir.

«Il sera encore plus difficile à jouer»

« Il a fait un super boulot en étant physique tout au long de la rencontre. Il a été constant, sérieux sur les fondamentaux. C’est une partie de son jeu qu’on veut continuer à faire progresser, et quand il aura développé tout cela, il sera encore plus difficile à jouer » a ainsi confié le légendaire coach des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Le Parisien. Gregg Popovich entend tout faire pour que Victor Wembanyama atteigne le niveau le plus élevé possible.

Wembanyama «est un peu comme un Avatar»

Récemment, c’est DeAndre Jordan qui avouait être bluffé par le phénomène des San Antonio Spurs. Il s’était d’ailleurs permis de lâcher une punchline inattendue à son sujet. « C’est quelqu’un que tu ne peux pas vraiment évaluer selon moi. Je veux dire, c’est un peu comme un Avatar (le personnage du film de James Cameron, NDLR). Il peut tirer avec le ballon, il peut le manier, et il est aussi capable de modifier ou contrer n’importe quel tir dans la peinture » avait ainsi confié le pivot des Denver Nuggets. Si Gregg Popovich tient sa promesse, Victor Wembanyama n’en a pas fini de choquer la NBA.