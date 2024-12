NBA : La punchline surprise sur Wembanyama !

Pierrick Levallet

Une seule saison complète aura suffi à Victor Wembanyama pour mettre tout le monde d’accord en NBA. Alors qu’il vient d’entamer son deuxième exercice au sein de la ligue américaine, le Français continue d’impressionner avec les San Antonio Spurs. DeAndre Jordan s’est d’ailleurs permis de lâcher une punchline sur le joueur de 20 ans.

Après une première saison convaincante, où il a même été nommé Rookie of the year, Victor Wembanyama continue d’impressionner pour son deuxième exercice en NBA. Le Français a brillé contre les New Orleans Pelicans pour son retour de blessure avec les San Antonio Spurs (25 points, 10 rebonds, et une victoire 121-116). Le joueur de 20 ans ne cesse de prouver qu’il est doté d’un potentiel hors-norme. DeAndre Jordan s’est alors permis de lâcher une punchline assez inattendue sur Victor Wembanyama.

Wembanyama fait chavirer la NBA ! Sa force de frappe est inégalée, et son absence pèse lourd sur les Spurs 🏀

«C’est un peu comme un Avatar»

« C’est quelqu’un que tu ne peux pas vraiment évaluer selon moi. Je veux dire, c’est un peu comme un Avatar (le personnage du film de James Cameron, NDLR). Il peut tirer avec le ballon, il peut le manier, et il est aussi capable de modifier ou contrer n’importe quel tir dans la peinture » a confié le pivot des Denver Nuggets dans des propos rapportés par Parlons Basket. Victor Wembanyama commence à être comparé à des personnages de fiction tellement son talent semble surréaliste.

«Il sera dans les conversations pour le MVP à l’avenir»

Il y a quelques jours, Nikola Vucevic avait d’ailleurs destiné Victor Wembanyama à un avenir particulièrement brillant en NBA. « C’est un talent exceptionnel, avec sa taille et sa capacité à bouger comme si c’était un ailier. Il a juste besoin de temps pour comprendre son jeu, comment il peut jouer en NBA, s’il veut jouer au poste 4 ou 5. Il doit encore développer son corps, ce qui est normal, mais il progresse très rapidement. [...] Je suis sûr qu’il fera une très longue carrière et qu’il sera dans les conversations pour le MVP à l’avenir » lâchait notamment le joueur des Chicago Bulls. Reste maintenant à voir si Victor Wembanyama répondra aux grandes attentes placées en lui. Pour le moment, le Français est sur la voie du succès en NBA.