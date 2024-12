NBA : Wembanyama annonce un projet fou en France

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un début de saison impressionnant avec les Spurs pour sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama n'en oublie pas pour autant l'équipe de France. Le numéro 1 de la Draft 2023 assure effectivement qu'il compte bien être avec les Bleus tous les étés. Et cela pourrait commencer dès 2025 avec le Championnat d'Europe.

Pour son premier tournoi avec l'équipe de France, Victor Wembanyama n'a pas fait les choses a moitié. La nouvelle star des Spurs a effectivement obtenu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques à Paris après une défaite en finale contre le Team USA emmené par LeBron James, Kevin Durant ou encore Stephen Curry. Et visiblement, ce magnifique parcours a donné des idées à Wemby qui se projette avec l'équipe de France.

Wembanyama veut tout gagner avec les Bleus

« Je ne connais pas les dates exactes, mais il y a toujours le temps de faire l'équipe de France. Il faut juste sacrifier un peu de sa préparation physique pour la saison d'après. Donc ouais, c'est clairement mon but de faire l'équipe de France tous les étés », a-t-il lâché dans des propos rapportés par L'EQUIPE. Des propos loin d'être anodins alors que les Bleus tentent de se qualifier pour l'EuroBasket qui se déroulera du 27 août au 14 septembre prochain dans quatre payes différents : Chypre, Pologne, Lettonie et Finlande. Cela pourrait d'ailleurs être le premier tournoi du nouveau sélectionneur Frédéric Fauthoux, qui a remplacé Vincent Collet. Et Victor Wembanyama a déjà pris le temps d'échanger avec lui. « Oui, j'ai échangé brièvement avec lui depuis qu'il est coach. Mais on n'a pas évoqué formellement d'échéances », ajoute le joueur des Spurs.

Des douleurs inquiétantes au dos ?

Victor Wembanyama a également évoqué sa situation actuelle avec les Spurs et notamment ses récents problèmes de dos. « Disons que je me sens mieux qu'hier, mais moins bien que demain. Avoir quelques jours de repos me fait du bien. Je peux encaisser les coups à l'entraînement, continuer à soulever des poids, donc c'est sous contrôle. Ce n'est rien d'important, juste un type de douleur que je n'avais jamais expérimenté dans ma carrière, et qui peut m'empêcher de faire certaines choses », ajoute la star du basket français.