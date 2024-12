NBA : «Incroyable», une star fait halluciner Wembanyama !

Pierrick Levallet

Avant le début de saison, Victor Wembanyama a envoyé un message très clair. Le Français vise les playoffs avec les San Antonio Spurs. Le joueur de 20 ans peut d’ailleurs compter sur le soutien de Chris Paul, fraîchement débarqué au sein de la franchise texane. Le meneur de jeu star a d’ailleurs bluffé Victor Wembanyama récemment.

Victor Wembanyama a annoncé clairement ses objectifs pour la saison. « On vise les play-ins, ou les playoffs » indiquait le Français avant de prendre part à son deuxième exercice avec les San Antonio Spurs. Et pour cela, le joueur de 20 ans peut compter sur un renfort de poids. Cet été, la franchise texane s’est attachée les services de Chris Paul. Et le meneur de jeu passé par les Phoenix Suns, les LA Clippers ou encore les Golden State Warriors apporte déjà toute son expérience à sa nouvelle équipe. La star de 39 ans est même devenue le 2e meilleur passeur de l’histoire de la NBA sous les couleurs des San Antonio Spurs. Sa qualité technique fait d’ailleurs halluciner Victor Wembanyama.

«Il nous facilite grandement la tâche»

« Il m'a appris à bien mieux lire les défenses et comment me placer. Il nous facilite grandement la tâche. Disons qu'il fait des passes flashy ou incroyables. Mais c'est aussi le nombre de passes qui sont justes dans un match » a ainsi confié le phénomène des San Antonio Spurs dans des propos rapportés par Ouest France.

«J’espère pouvoir l’aider dans sa progression»

Deux mois plus tôt, Chris Paul annonçait déjà du lourd aux côtés de Victor Wembanyama. « Je pense que l’enjeu pour moi avec lui, ce sera de l’aider davantage à s’installer en NBA. Il y avait d’énormes attentes lors de sa saison rookie. Il a tellement bien joué que les attentes seront encore plus élevées cette année. Je pense et j’espère pouvoir l’aider dans sa progression. Cette équipe a déjà montré sa capacité à jouer dur et être compétitive soir après soir. Mais maintenant, nous devons trouver comment traduire cela en victoires. Et j’espère pouvoir y contribuer » confiait-il. Quelques semaines plus tard, le meneur de jeu de 39 ans est déjà bien intégré chez les San Antonio Spurs.