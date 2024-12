NBA - Wembanyama : «Ennuyant», le coup de gueule inattendu de cette légende !

Pierrick Levallet

Alors qu’il vient d’entamer seulement sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama figure déjà parmi les meilleurs de la ligue américaine. Son absence a d’ailleurs été préjudiciable aux San Antonio Spurs contre les Sacramento Kings dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (113-140). Malgré tout, Shaquille O’Neal se veut assez critique sur le style de jeu du Français.

Nommé Rookie de l’année la saison passée, Victor Wembanyama figure déjà parmi les meilleurs à son poste en NBA. Élément clé des San Antonio Spurs, le Français a déjà mis presque tout le monde d’accord. Son absence a d’ailleurs été préjudiciable à la franchise texane, qui s’est inclinée face aux Sacramento Kings dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (113-140). Mais si Victor Wembanyama brille avec les Spurs, Shaquille O’Neal n’est pas spécialement un grand fan du joueur de 20 ans et des autres qui ont un style de jeu similaire.

«Tout le monde fait la même chose»

« Je vois l’évolution des intérieurs en NBA. Il n’y a plus de pivots dominants physiquement, il n’y a que des intérieurs qui veulent tirer à 3 points. Je pensais que Joel Embiid serait ce successeur, mais je ne pense pas qu’il supporterait l’intensité physique sur une saison complète. Jokic est un gars qui joue à l’intérieur et à l’extérieur. Wembanyama est un gars qui joue à l’intérieur et à l’extérieur. [...] Au basket tout le monde fait la même chose est c’est ennuyant à regarder. C’est pour ça que les audiences baissent » a pesté la légende des Los Angeles Lakers dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Il a juste besoin de temps pour comprendre son jeu»

S’il ne semble pas faire l’unanimité auprès de Shaquille O’Neal, Victor Wembanyama a toutefois convaincu Nikola Vucevic. « C’est un talent exceptionnel, avec sa taille et sa capacité à bouger comme si c’était un ailier. Il a juste besoin de temps pour comprendre son jeu, comment il peut jouer en NBA, s’il veut jouer au poste 4 ou 5. Il doit encore développer son corps, ce qui est normal, mais il progresse très rapidement. [...] Je suis sûr qu’il fera une très longue carrière et qu’il sera dans les conversations pour le MVP à l’avenir » a récemment confié le pivot des Chicago Bulls.