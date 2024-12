NBA : Il annonce du très lourd pour Wembanyama !

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama continue de faire l’unanimité en NBA. Le Français prouve semaine après semaine qu’il est doté d’un potentiel hors-norme. Son absence a d’ailleurs été préjudiciable aux San Antonio Spurs contre les Chicago Bulls (défaite 124-139). Nikola Vucevic estime que le joueur de 20 ans est destiné à un avenir brillant.

Alors qu’il vient d’entamer sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama a déjà mis tout le monde d’accord au sein de la ligue américaine. Le Français est considéré comme l’un des meilleurs à son poste. Son absence contre les Chicago Bulls dans la nuit de ce jeudi à ce vendredi a d’ailleurs été préjudiciable aux San Antonio Spurs (défaite 124-139). Nikola Vucevic a en tout cas destiné Victor Wembanyama à un avenir particulièrement brillant.

«Il progresse très rapidement»

« C’est un talent exceptionnel, avec sa taille et sa capacité à bouger comme si c’était un ailier. Il a juste besoin de temps pour comprendre son jeu, comment il peut jouer en NBA, s’il veut jouer au poste 4 ou 5. Il doit encore développer son corps, ce qui est normal, mais il progresse très rapidement » a d’abord expliqué le pivot des Chicago Bulls dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Il sera dans les conversations pour le MVP»

« La situation est un peu injuste pour lui, car il y avait énormément d’attentes. En tant que premier choix de draft avec un profil unique, les gens s’attendaient à ce qu’il fasse des matches de fou immédiatement, mais ce n’est pas réaliste. Il doit s’adapter à un style de jeu très différent, plus physique qu’en Europe et avec plus d’espaces. Mais il fait les choses bien, progresse petit à petit et il deviendra meilleur chaque année. Je suis sûr qu’il fera une très longue carrière et qu’il sera dans les conversations pour le MVP à l’avenir » a ensuite ajouté Nikola Vucevic. À peine arrivé, Victor Wembanyama a déjà convaincu son monde en NBA.