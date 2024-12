NBA : Une star au Spurs, Wembanyama valide totalement !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les San Antonio Spurs se sont imposés face aux New Orleans Pelicans dans la nuit de dimanche à lundi (121-116), Chris Paul est devenu à cette occasion le deuxième meilleur passeur de l’histoire de la NBA. Après la rencontre, Victor Wembanyama a salué l’apport du meneur âgé de 39 ans, arrivé cet été en provenance des Golden State Warriors.

Les San Antonio Spurs pouvaient difficilement trouver mieux comme meneur. S’il est désormais âgé de 39 ans, l’apport de Chris Paul chez la franchise texane est indéniable cette saison. Ce n’est pas pour rien si certains le surnomment le Point God, devenu dans la nuit de dimanche à lundi le deuxième meilleur passeur de l’histoire de la NBA (12 099), lors de la victoire des Spurs face aux New Orleans Pelicans (121-116).

« Quelque chose qu’il m’a vraiment transmis et que je pourrais appliquer pendant des années et des années »

En quelques mois, Victor Wembanyama a déjà pu beaucoup apprendre de Chris Paul. « Il m’a appris à bien me lire les défenses et comment me placer. Il sait comment passer la balle. Il sait vraiment bien décrire comment les autres doivent se placer pour recevoir la balle. C’est quelque chose qu’il m’a vraiment transmis et que je pourrais appliquer pendant des années et des années et qui facilite grandement la tâche », a confié le Français en conférence de presse.

« C’est le nombre de répétitions qui est incroyable »

Mais qu’est-ce qui caractérise les passes de Chris Paul ? « Il fait des passes, bien sûr des passes flashy incroyables des fois. Mais aussi le nombre de passes qui sont justes. Dès qu’on regarde les stats, il est à je ne sais combien de passes. C’est le nombre de répétitions qui est incroyable », a ajouté Victor Wembanyama. « Il connaît toutes les époques depuis 20 ans. Il connaît très bien la Ligue et il a su s’adapter au changement de style de jeu. Franchement, il connaît beaucoup de trucs (sourire). »