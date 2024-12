Wembanyama : L'énorme regret de Tony Parker

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant de martyriser les franchises de NBA, Victor Wembanyama avait déjà pu montrer toute l'étendue de son talent et d'énormes promesses au sein du championnat de France. Avant de s'envoler pour les Etats-Unis et la NBA, Wemby évoluait chez les Metropolitans 92, club qu'il avait rejoint en 2022 en provenance de l'ASVEL. De quoi donner quelques regrets à Tony Parker.

Faisant aujourd'hui le bonheur des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama marche notamment dans les traces de Tony Parker, qui lui avait avait régalé la franchise du Texas. Une belle histoire entre les deux joueurs de basket qui avait d'ailleurs commencé à s'écrire dès... 2021. En effet, le prodige français avait alors décidé de rejoindre l'ASVEL en provenance de Nanterre, s'engageant ainsi avec le club de Tony Parker. Wembanyama ne sera toutefois pas resté longtemps, jouant une saison avant de filer chez les Metropolitans 92.

Wembanyama fait chavirer la NBA ! Sa force de frappe est inégalée, et son absence pèse lourd sur les Spurs 🏀

➡️ https://t.co/VAwGcKdfYz pic.twitter.com/T3qDVBeHo2 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

« C'est vraiment dommage »

L'ASVEL et Tony Parker n'auront donc pas profité longtemps de Victor Wembanyama, au même titre d'ailleurs que Zaccharie Risacher, numéro 1 de la dernière Draft NBA, lui qui ayant joué deux ans à Lyon. Ce que regrette aujourd'hui Tony Parker. En effet, pour L'Equipe, il a fait savoir : « C'est vraiment dommage. On avait mis tout en place pour réussir ces deux projets, Victor et Zaccharie. Mais à l'époque, on n'a pas vu les choses de la même façon avec le coach (TJ Parker) ».

« Ça laisse un petit goût amer »

« Après, je comprends tout à fait la décision de Victor et celle de Zaccharie (de quitter l'Asvel). À l'arrivée, c'est une chose géniale pour le basket français. Pour l'Asvel, c'est vraiment dommage. Même si les gens du basket savent qu'il y a un boulot avec eux qui a été très bien fait à l'Asvel, c'est dommage de n'avoir pas pu terminer le projet. Ça laisse un petit goût amer », a ensuite poursuivi Tony Parker.