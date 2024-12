NBA : Une star va régaler Wembanyama !

Pierrick Levallet

Nommé Rookie of the year la saison passée, Victor Wembanyama figure déjà parmi les meilleurs joueurs de la NBA. Le phénomène des San Antonio Spurs a donc de grandes ambitions pour son deuxième exercice au sein de la ligue américaine. Il peut notamment compter sur l’aide de Chris Paul, dont l’expérience devrait régaler le Français.

Arrivé en NBA la saison passée, Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps pour mettre tout le monde d’accord. Nommé Rookie of the year, le phénomène des San Antonio Spurs ne cesse de démontrer que son potentiel est hors-norme. Le Français a alors annoncé clairement ses ambitions pour sa deuxième année au sein de la ligue américaine. « On sera plus axé cette année sur les victoires. On vise les play-ins, ou les playoffs [...] Je devrai être un leader par l’exemple » avait confié Victor Wembanyama au Parisien il y a quelques semaines.

«Ça va beaucoup l’aider»

Et pour atteindre ses objectifs, le Français va pouvoir compter sur la grande expérience de Chris Paul. DeAndre Jordan estime d’ailleurs que le meneur de jeu de 39 ans va bien aider Victor Wembanyama à développer son jeu. « Le fait de jouer avec un gars comme Chris Paul, qui peut l’aider à apprendre plus sur le jeu, décomposer ce sport et avoir un coup d’avance, ça va beaucoup l’aider. Chris va être très vocal et va être capable de te dire tout ce qu’il y a à savoir sur ce jeu. Ça va être très important pour lui et le reste de cette équipe » a expliqué le pivot des Denver Nuggets dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Je suis sûr qu’il fera une très longue carrière»

Victor Wembanyama devrait ainsi être amené à faire une belle carrière en NBA. C’est en tout cas ce que Nikola Vucevic prédit pour le joueur de 20 ans. « C’est un talent exceptionnel, avec sa taille et sa capacité à bouger comme si c’était un ailier. Il a juste besoin de temps pour comprendre son jeu, comment il peut jouer en NBA, s’il veut jouer au poste 4 ou 5. Il doit encore développer son corps, ce qui est normal, mais il progresse très rapidement. [...] Je suis sûr qu’il fera une très longue carrière et qu’il sera dans les conversations pour le MVP à l’avenir » confiait le pivot des Chicago Bulls il y a quelques jours.