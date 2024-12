NBA : Malaise avec cette star, Wembanyama vide son sac !

Pierrick Levallet

Phénoménal avec les San Antonio Spurs la saison passée, Victor Wembanyama a vu un renfort de poids débarquer au sein de la franchise texane. Chris Paul est venu apporter toute son expérience à l’équipe du Français. Le meneur de jeu de 39 ans est toutefois conscient qu’il peut parfois agacer. Victor Wembanyama lui a alors répondu sans détour.

Chris Paul avoue ne pas être «facile à vivre»

« Je sais que je suis compliqué à gérer la plupart du temps, mais je vous jure à tous que je suis tellement reconnaissant. D’être à l’écart de ma famille comme ça, vous êtes tous devenus ma famille. Je sais que je ne suis pas facile à vivre, mais j’adore jouer et j’espère que vous aurez tous cette opportunité de jouer aussi longtemps que j’ai pu le faire » a notamment expliqué Chris Paul récemment.

Wembanyama : «C’est un peu comme un entraîneur sur le terrain»

Victor Wembanyama a alors répondu très clairement au sujet de l’ex-meneur de jeu des Los Angeles Clippers et des Phoenix Suns. « Chris Paul ? Il est très direct, mais toujours avec de bonnes intentions. Je ne l’ai jamais vu parler mal d’un autre joueur dans son dos parce qu’il te dit les choses en face, ce qu’on doit faire ou ce qu’on doit mieux faire pour le bien de l’équipe. Je pense que c’est ce qu’il voulait dire. Je suis certain que ça doit être compliqué à gérer pour certains mais heureusement, on a tous appris à être humble au sein de cette organisation, avec Pop aux commandes donc on est habitué à ça (rires). Je vois ce qu’il veut dire mais quand je suis sur le terrain, je ne prends rien personnellement. Si t’écoutes simplement ce qu’il dit parfois et pas le ton qu’il adopte pour te le dire, alors tu comprendras le message. C’est CP3, il est toujours en train de s’occuper des autres, il est très altruiste. C’est un peu comme un entraîneur sur le terrain pour nous. Tu peux lui parler de tout, tu peux aussi lui demander des choses en dehors du basket-ball » a confié le Français dans des propos rapportés par Parlons Basket. Victor Wembanyama est visiblement déjà sous le charme de Chris Paul, qui semble s’être parfaitement intégré chez les San Antonio Spurs.