NBA : Une nouvelle star va rejoindre Wembanyama ?

Pierrick Levallet

Phénoménal avec les San Antonio Spurs depuis son arrivée en NBA, Victor Wembanyama est désormais épaulé par Chris Paul. Le meneur de jeu de 39 ans a été recruté l’été dernier et apporte toute son expérience à la franchise texane. Une autre star pourrait d’ailleurs rejoindre le Français d’ici quelques mois.

Drafté en numéro 1 par les San Antonio Spurs la saison dernière, Victor Wembanyama n’a pas mis longtemps avant de s’imposer en NBA. Le Français a d’ailleurs été nommé Rookie de l’année. De ce fait, le Français a revu ses objectifs à la hausse pour son deuxième exercice au sein de la ligue américaine. « On vise les playoffs, ou le play-in » avait-il confié au Parisien avant que la saison de NBA ne démarre. Victor Wembanyama est d’ailleurs épaulé par Chris Paul désormais. Recruté l’été dernier, le meneur de jeu de 39 ans apporte toute son expérience aux San Antonio Spurs. Et une autre star pourrait les rejoindre l’été prochain.

Wembanyama fait chavirer la NBA ! Sa force de frappe est inégalée, et son absence pèse lourd sur les Spurs 🏀

➡️ https://t.co/VAwGcKdfYz pic.twitter.com/T3qDVBeHo2 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Direction les Spurs pour Brandon Ingram ?

« Je pense qu’en ce qui concerne Brandon Ingram, étant donné qu’il pourrait devenir agent libre l’été prochain, le fait d’acquérir ses Bird Rights est quelque chose d’attractif sur le marché. Pour moi, San Antonio serait la meilleure option en termes de sens » a ainsi confié le journaliste ESPN Bobby Marks dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Ils disposent d’une belle marge financière»

« Ils pourraient prolonger son contrat avant qu’il ne s’achève ou lui en offrir un nouveau pendant l’intersaison pour accompagner Victor Wembanyama, sachant qu’ils disposent d’une belle marge financière. Ils ont aussi des choix de draft, donc ils pourraient envoyer celui de Chicago de 2025 avec Keldon Johnson et Zach Collins. Ça fonctionne bien » a-t-il ensuite poursuivi. Reste maintenant à voir si les San Antonio Spurs tenteront le coup ou non. Brandon Ingram, qui évolue actuellement chez les New Orleans Pelicans, pourrait en tout cas être un renfort de poids pour Victor Wembanyama et ses coéquipiers. À suivre...