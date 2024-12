NBA : Surprise, Wembanyama le rend «dingue» !

Pierrick Levallet

Alors qu’il prend part à seulement sa deuxième saison en NBA, Victor Wembanyama figure déjà parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Le Français est d’ailleurs pressenti pour participer au All-Star Game en février prochain. Mais pour certains, le phénomène des San Antonio Spurs ne mérite pas plus que d’autres joueurs d’être de la partie.

Il n’aura pas fallu longtemps à Victor Wembanyama pour être considéré comme l’un des meilleurs en NBA. Le joueur de 20 ans, nommé Rookie of the year la saison passée, continue de flamber avec les San Antonio Spurs. Il a encore brillé face aux Portland Trail Blazers dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (28 points, 7 rebonds, 7 passes décisives et une victoire 116-118). Le Français est notamment pressenti pour participer au All-Star Game en février prochain. Lou Williams pense d’ailleurs que Victor Wembanyama sera bien de la partie.

Wembanyama fait chavirer la NBA ! Sa force de frappe est inégalée, et son absence pèse lourd sur les Spurs 🏀

➡️ https://t.co/VAwGcKdfYz pic.twitter.com/T3qDVBeHo2 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

«Wemby va participer à ce All-Star Game»

« On est dans le business du divertissement sportif. Donc contre vents et marées, Wemby va participer à ce All-Star Game. C’est comme ça que les choses fonctionnent. Je pense que les fans vont faire en sorte qu’il y soit avec leurs votes » a ainsi confié l’arrière passé par les Philadelphia 76ers ou encore les Los Angeles Clippers dans l’émission Run It Back.

«À quoi rime ce vote ?»

Mais Chandler Parsons n’est pas vraiment enchanté par cette idée, estimant que d’autres joueurs sont plus méritant que Victor Wembanyama. « Wembanyama All-Star ? La NBA veut qu’il y soit, ça je peux vous le dire. (...) Mais ça veut dire qu’il va prendre la place d’un Jaren Jackson Jr., qui est dans la deuxième meilleure équipe de l’Ouest... C’est dingue. À quoi rime ce vote ? » a notamment pesté l’ancien des Houston Rockets dans des propos rapportés par Parlons Basket. Victor Wembanyama ne fait visiblement pas encore l’unanimité dans l’univers de la NBA.