ASSE : Il critique le mercato et se fait virer !

Arnaud De Kanel

Vendredi soir, en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a subi une défaite cuisante face au Toulouse FC, celle de trop pour les dirigeants qui ont décidé de licencier Olivier Dall'Oglio. Mais au delà du volet sportif, le désormais ex-entraineur des Verts aurait également payé ses récentes sorties sur le mercato.

Pour son retour en Ligue 1, l'ASSE peine à trouver son rythme dans l'élite du football français. Vendredi soir, en déplacement au Stadium de Toulouse, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont concédé une nouvelle défaite, s'inclinant 2-1 face aux Toulousains. Un revers qui porte à dix leur total de défaites depuis le début de la saison 2024-2025. Avec seulement 13 points au compteur, l’ASSE occupe une inquiétante 16ᵉ place au classement, synonyme de position de barragiste. Samedi soir, le club du Forez a décidé de se séparer de son entraineur. L'Equipe en a dévoilé les raisons.

Dall'Oglio a échoué dans sa mission

Le quotidien sportif éclaircit le dossier Dall'Oglio dans ses colonnes du jour en révélant que le natif d'Alès avait notamment conservé son poste grâce à une clause glissée dans son contrat lui garantissant une année supplémentaire en cas de montée en Ligue 1. Clause respectée par la nouvelle direction stéphanoise qui lui avait ensuite fixé deux objectifs. Le premier, clair et incontournable, était de sécuriser son maintien dans l'élite du football français. Le second, plus subtil mais tout aussi ambitieux, visait à transformer l'équipe. Il s'agissait non seulement de valoriser les jeunes talents recrutés cet été, mais aussi de redonner au club une identité forte, enracinée dans une culture de jeu offensive et collective, à l’image de son glorieux passé. Mais sur ce dernier point, les dirigeants de l'ASSE ne cachent pas leur déception. Selon eux, l'entraîneur Olivier Dall’Oglio n’a pas su répondre aux attentes. Mais ce n'est pas tout.

Des critiques mal perçues

A de nombreuses reprises, Olivier Dall'Oglio a fait part de son impatience d'être au mercato hivernal pour pouvoir renforcer son effectif. Il a notamment ironisé sur le fait d'écrire une longue liste au Père Noël, laissant donc entendre qu'il n'était pas satisfait du mercato estival. Les dirigeants n'ont pas apprécié, estimant que le fossé se creusait entre leur projet et l'idée que Dall'Oglio s'en faisait.