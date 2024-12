Un joueur «exceptionnel» signe au PSG, Luis Enrique prépare du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans son nouveau projet consistant à recruter de jeunes joueurs prometteurs, le PSG n'a ainsi pas hésité à lâcher 50M€ pour recruter Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. L'international Espoirs monte en puissance comme en témoigne son excellente entrée en jeu mardi soir contre le RB Salzbourg. Luis Enrique ne tarit d'ailleurs pas d'éloges pour son jeune joueur auquel il prédit un bel avenir.

L'été dernier, le PSG n'a pas hésité à lâcher 50M€ pour recruter Désiré Doué en provenance du Stade Rennais. Un recrutement qui s'inscrit dans la continuité du projet lancé par le club parisien depuis deux ans et qui consiste à attirer des jeunes joueurs prometteurs. Mais le vice-champion olympique est peu utilisé jusque-là et sa progression a d'ailleurs été freinée par une blessure à la cheville. Cependant, Désiré Doué monte clairement en puissance comme en témoignent ses trois dernières entrées en jeu, dont celle à Salzbourg mardi soir. Passeur décisif pour Nuno Mendes, puis buteur, l'ancien Rennais a marqué des points auprès de Luis Enrique.

«Désiré Doué a été exceptionnel»

« Pour moi, lors des trois derniers matchs auxquels il a pris part, Désiré Doué a participé à rendre meilleure notre prestation globale par ses performances. Aujourd'hui, il a été exceptionnel en attaque et en défense, à un poste qui n'est pas le sien, en tant que numéro 9, mais je suis très content de ses trois derniers matchs. Je le dis depuis le premier jour : c'est un joueur dans lequel nous avons une très grande confiance », a ainsi confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse après le match.

Luis Enrique prépare du lourd avec Doué

D'ailleurs, selon les informations du Parisien, Luis Enrique a bien l'intention de s'appuyer de plus en plus souvent sur Désiré Doué qui monte en puissance. Comme ce fut le cas avec Bradley Barcola la saison dernière, l'ancien Rennais pourrait donc voir son temps de jeu grandir et avoir un rôle plus important lors de la seconde partie de saison avec le PSG. Et avec ce qu'il montre depuis quelques matches, Désiré Doué pourrait bien devenir un joueur majeur à Paris.