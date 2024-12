Pogba : L’OM lâche sa réponse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM ne cache pas ses ambitions en cette fin d'année. Il y a encore quelques années, une arrivée de Paul Pogba à Marseille était inconcevable. Mais sa suspension pour dopage et sa situation professionnelle, conjuguées aux ambitions phocéennes, ont changé la donne. Aujourd'hui, les dirigeants marseillais ne fermeraient pas la porte à une arrivée du joueur, dont le retour est attendu pour mars.

Où évoluera Paul Pogba au moment de son retour ? Le joueur, dont la suspension pour dopage a été réduite par le TAS à 18 mois, dispose d’une jolie côte en MLS, mais aussi en Arabie Saoudite. Mais désireux de retrouver l’équipe de France sur le chemin du Mondial 2026, le milieu de terrain de 32 ans ne dirait pas non à un club de Ligue 1.

Elye Wahi sous pression à l'OM ? Le mercato d'hiver pourrait bien changer la donne pour l'attaquant. 🔍

➡️ https://t.co/iGsbXetZbC pic.twitter.com/gZQlji2TdG — le10sport (@le10sport) December 11, 2024

Le fantasme Pogba prend de l'ampleur

Cela tombe bien puisque Pogba est attendu à l’OM. Son ancien coéquipier à la Juve, Adrien Rabiot, lui a publiquement demander de renforcer les rangs de Roberto de Zerbi. Du côté de la direction marseillais, on laisse planer un doute sur ce dossier.

« C’est compliqué »

« Après, quand on pose la question à des dirigeants marseillais, on te dit « c’est compliqué », mais pas que c’est impossible. On entretient un petit mystère. Après des questions se posent sur le timing, parce qu’il est suspendu jusqu’en mars. S’il doit venir, ça doit être dans l’optique de la saison prochaine » a déclaré le journaliste de RMC Florent Germain sur BFM Marseille.