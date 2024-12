PSG : Riolo monte au créneau pour ce gros renfort !

Pierrick Levallet

Tout juste de retour de blessure, Gonçalo Ramos a été titulaire avec le PSG contre le RB Salzbourg. L’attaquant portugais a d’ailleurs ouvert son compteur cette saison ce mardi soir. Buteur, le joueur de 23 ans a permis aux Rouge-et-Bleu de remporter une victoire importante (0-3). Daniel Riolo est d’ailleurs monté au créneau pour Gonçalo Ramos.

«C'est un vrai but d'avant-centre que Ramos va chercher»

« C'est mieux avec un 9 effectivement. Mais juste avant de marquer, Gonçalo Ramos a une énorme occasion qui, forcément, a du faire bondir beaucoup de gens en se disant : "Si on met un 9 et qu'il rate une occasion aussi énorme, à quoi bon ?" Sauf que le but qu'il marque juste après, sans le 9, tu ne marques pas. Parce que c'est un vrai but d'avant-centre que Ramos va chercher. Et débloquer la situation dans un match compliqué où tu domines, dans la situation actuelle du PSG, ça reste important » a d’abord lancé le chroniqueur au micro de l’After Foot sur les antennes de RMC.

«Il faut qu'il se réadapte à plein de choses»

« Maintenant, on parle d'un attaquant qui revient, qui est encore en phase de reprise. Il faut qu'il se réadapte à plein de choses et je pense qu'il a quand même été bon. On a envie de croire qu'en pleine forme, il ne ratera pas ce qu'il a raté ce soir » a ensuite ajouté Daniel Riolo. Reste maintenant à voir si le temps lui donnera raison au sujet de Gonçalo Ramos. Luis Enrique compte en tout cas sur lui au PSG.