PSG : La masterclass de Barcola qui va dégoûter Dembélé !

Le PSG a pu témoigner d’un Bradley Barcola inspiré mardi soir lors de la victoire parisienne décrochée en terres autrichiennes à Salzbourg (3-0). L’attaquant latéral français est parvenu à réussir 10 de ses 14 dribbles tentés. Une performance inégalée cette saison en Ligue des champions qui supplante celle d’Ousmane Dembélé contre l’Atletico de Madrid.

Bradley Barcola (22 ans) a bouclé un mois complet sans marquer de but. Très inhabituel pour le dauphin de Jonathan David au classement des buteurs de Ligue 1 cette saison avec 10 réalisations contre 11 pour l’avant-centre du LOSC. L’ailier du PSG avait signé un doublé à Angers le 9 novembre. Et depuis, Barcola n’a plus célébré en cinq matchs disputés avec le club parisien.

Barcola toujours muet statistiquement

Toutefois, Bradley Barcola n’est pas dans une spirale négative et ne se limite pas à son manque de réalisme et de réussite devant le but. Sa performance sur la pelouse de Salzbourg l’atteste (3-0). Certes, l’international français n’a pas marqué pour cette 6ème journée de saison régulière de Ligue des champions et n’a pas délivré de passe décisive, mais il est auteur du centre pour Achraf Hakimi qui a remisé de la tête pour le premier but signé Gonçalo Ramos.

Barcola passe 10 dribbles à Salzbourg, 4 de plus que la meilleure performance de Dembélé

De plus, comme L’Equipe l’a souligné dans ses colonnes du jour, Bradley Barcola a réussi 10 dribbles sur ses 14 tentatives contre le RB Salzbourg. C’est une performance qu’aucun autre joueur n’a réalisé cette saison en Ligue des champions. A titre de comparaison, Ousmane Dembélé, dans son jour le plus altruiste, avait réussi 6 dribbles contre l’Atletico de Madrid le 6 novembre (1-2).