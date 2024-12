Mercato - PSG : Il annonce le successeur de Donnarumma en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les doutes entourent Gianluigi Donnarumma et sa continuité au PSG. Les discussions au sujet d'une prolongation de contrat sont au point mort et un départ en fin de saison n'est pas impossible. Mais qui pourrait le remplacer dans les cages ? Matvey Safonov ou Arnau Tenas ? Aucun des deux pour Jérôme Rothen, qui a soufflé un autre profil.

Être membre du PSG, c’est prendre le risque de sortir des rangs très vite. Surtout avec un Luis Enrique aux idées encore loin d’être arrêtées. Indiscutable depuis son arrivée en 2021, Gianluigi Donnarumma subit un déclassement impressionnant. Si le portier a retrouvé une place de titulaire, son avenir s’écrit en pointillé. Comme l’a confié un membre du PSG à RMC Sport, sa prolongation est en stand-by. Et pour cause, le club considère que les dernières performances de Donnarumma ne lui permettent pas de réclamer une revalorisation salariale.

Rothen réclame un transfert

Un départ en fin de saison n’est pas exclu. Mais qui pourrait le remplacer ? Recruté en tant que concurrent numéro un, Matvey Safonov a perdu des points après sa sortie face au Bayern Munich en Ligue des champions. Cela pourrait profiter à Arnau Tenas, très apprécié de Luis Enrique. Mais pour Jérôme Rothen, un autre gardien a les épaules pour remplacer Donnarumma. Selon l’ancien joueur du PSG, la formation de la capitale doit tenter de recruter Lucas Chevalier, auteur d’une saison XXL avec le LOSC.

« Il faut tout faire pour le récupérer »

« Malheureusement pour Donnarumma, il n’était pas présent dans les matchs qu’il fallait. Il n’est pas décisif. Pourquoi ils ne veulent plus le prolonger ? Ils se disent qu’il stagne, il ne progresse pas. Pour moi, s’il y a possibilité de faire Lucas Chevalier, qui est un gardien français et qui a montré beaucoup de qualités, il faut le faire. Je pense qu’il a totalement les épaules pour s’intégrer au PSG et aider le club à passer un cap. En plus, ça va totalement dans la nouvelle politique du club. Il faut tout faire pour le récupérer » a déclaré Rothen sur RMC.