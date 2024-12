Le Qatar prévoit du très lourd pour l'avenir du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mis en place au cours de l’été 2023, le Campus PSG est venu remplacer l’iconique mais dépassé Camp des Loges en tant que centre d’entraînement du PSG. Officiellement inauguré il y a deux semaines, ce centre flambant neuf rend fier le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est exprimé à ce sujet, annonçant du lourd pour la suite.

Le jeudi 21 novembre 2024 fera date dans l’histoire du PSG. Et pour cause, ce jour-là, les hautes sphères parisiennes étaient réunies à Poissy (Yvelines) afin d’officiellement inaugurer le Campus PSG. ֤Énorme complexe de 74 hectares utilisables, le nouveau centre d’entraînement a permis au club de la capitale d’entrer dans une toute nouvelle dimension.

Le PSG très fier de son nouveau centre d’entraînement

Déjà en fonction depuis l’été 2023, le Campus PSG a reçu de nombreux éloges. Dirigeants, journalistes, ou encore Luis Enrique n’ont cessé d’en faire les louanges depuis un an et demi, pour un projet qui aura coûté autour de 400M€ au PSG. Alors que l’Equipe a révélé cette semaine que QSI pourrait être ouvert à propos d’une vente du club parisien en cas de très belle offre, l’investissement du Qatar dans ce centre d’entraînement flambant neuf sonne comme un accord sur le long terme avec le PSG. Interrogé par MARCA à propos de ce gros chantier, le président Nasser Al-Khelaïfi a de nouveau exprimé toute sa fierté à son égard.

« L'avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira sur notre Campus, il ne s'achètera pas »

« Le centre d'entraînement était l'un de nos principaux objectifs depuis notre arrivée : construire le meilleur centre d'entraînement au monde et former les meilleurs jeunes joueurs à Paris et en région parisienne. Nous voulons également nous concentrer sur l'ensemble de la région parisienne : créer des emplois, des investissements, élever le niveau. L'avenir du Paris Saint-Germain naîtra et se construira sur notre Campus, il ne s'achètera pas. Fabriqué à Paris. Pour Paris », a ainsi confié le président parisien auprès du quotidien espagnol.