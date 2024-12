«Fantastique», le PSG s'enflamme pour Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis son arrivée sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique fait partie des figures phares du nouveau projet parisien. Alors que sa prolongation jusqu’en juin 2027 est déjà actée en interne, le président Nasser Al-Khelaïfi s’est de nouveau exprimé sur les qualités de l’Espagnol, qu’il a couvert d’éloges.

Arrivé sur le banc du PSG il y a un an et demi, Luis Enrique ne semble pas proche de plier bagages. Auteur d’une première saison très prometteuse à Paris, l’Espagnol aurait déjà prolongé jusqu’en 2027 dans la capitale. Surtout, et ce malgré des résultats décevants en Ligue des Champions sur ce début d’exercice 2024-2025, Luis Enrique bénéficie d’un important soutien des dirigeants parisiens.

Le PSG prêt à frapper fort avec une offre de 40M€ pour Kvaratskhelia. Qui d'autre se mêlera du jeu ? ⚽️ https://t.co/jEqbgBpin3 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Nasser Al-Khelaïfi a une «confiance absolue» en Luis Enrique

« J‘ai une confiance absolue dans le projet, l’entraîneur (Luis Enrique), le conseiller sportif (Luis Campos) et notre équipe, et nous continuerons à évoluer. Et quand les temps sont durs, on se soutient les uns les autres, c’est ce que fait un bon club, c’est ce que font aussi nos supporters qui sont incroyables », déclarait le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi ce mardi auprès du journal l’Equipe. De nouveau interrogé par MARCA à propos de Luis Enrique, ce dernier s’est dit très heureux du travail proposé par l’ancien du Barça.

« Nous avons un entraîneur fantastique »

« L'année dernière, nous avons atteint notre troisième demi-finale de la Ligue des champions en cinq ans. Nous avons remporté tous les autres trophées. Nous avons transformé notre stratégie et notre équipe. Nous sommes en tête du championnat et nous participerons à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cet été. Il est vrai que certains résultats n'ont pas été à notre avantage cette saison en Ligue des champions, mais quand les choses sont difficiles, il faut se serrer les coudes et soutenir l'équipe, ce que font nos supporters, même si certains médias ne le font pas. Nous avons un entraîneur fantastique, Luis Enrique », a ainsi confié Al-Khelaïfi.