PSG : Al-Khelaïfi sort du silence sur le calvaire de Kylian Mbappé

A 25 ans, Kylian Mbappé traverse actuellement la période la plus compliquée de sa carrière. Que ce soit avec le Real Madrid ou même l’équipe de France, les critiques pleuvent. Mais que pense-t-on de cette situation au PSG ? La question a été posée à Nasser Al-Khelaïfi, interrogé sur la situation actuelle de Mbappé.

Ce samedi, le Real Madrid se déplace à Gérone. Une rencontre qui sera l’occasion pour Kylian Mbappé de retrouver un peu le sourire. Après son penalty manqué contre l’Athletic Bilbao, le Français semble plus jamais au fond du trou. Touché mentalement, Mbappé n’a plus son niveau d’il y a quelques mois. Et tout cela s’accompagne de critiques de tous les côtés.

« Je souhaite à Kylian le meilleur »

Comment voit-on les choses au PSG concernant la situation de Kylian Mbappé ? Ce samedi, Marca a interrogé Nasser Al-Khelaïfi sur la période difficile que traverse actuellement le joueur du Real Madrid. Le président du PSG a alors confié concernant Mbappé : « Comme je l’ai toujours dit, je souhaite à Kylian, et à tous ceux qui ont joué dans notre grand club, le meilleur ».

« Je vais parler »

Kylian Mbappé s’apprête lui à prendre la parole dans une interview pour Clique à propos de sa situation actuelle. Dans un entrait publié, le joueur du Real Madrid confie : « Quand tu es une star, si tu ne parles pas, on parle pour toi. Parce qu’il faut qu’on parle de toi. Tous les jours, il y a des choses alors que je n’ai parlé à personne. Donc, je vais parler, car au bout d’un moment, les gens doivent entendre, il faut parler ».