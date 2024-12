PSG - Barcola : La nouvelle attaque de Riolo en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après un début de saison tonitruant, Bradley Barcola accuse un peu le coup en ce moment. En effet, l’attaquant du PSG a plus de mal à briller et on a pu à nouveau voir cela ce vendredi soir contre Auxerre. Des mauvaises performances que Daniel Riolo ne se prive pas d’utiliser pour tacler encore une fois Barcola.

Cela fait maintenant plus d’un an que Daniel Riolo a Bradley Barcola dans le collimateur. Tout avait commencé à la suite d’une rencontre de Ligue des Champions face à Newcastle. Depuis, le journaliste RMC ne cesse de tacler l’attaquant du PSG. Et même malgré les dernières bonnes performances de Barcola avec le club de la capitale, le discours de Riolo n’a pas changé.

« C’est trop peu »

Bradley Barcola passe actuellement par un moment creux. Comme son équipe, le joueur du PSG n’a pas fait la différence ce vendredi soir contre Auexerre (0-0). Suite à ce match, Daniel Riolo a alors lâché au micro de RMC : « Barcola ? C'est trop peu. En Ligue des Champions, il n'a pas réussi un match ».

« Dès qu'il y a deux joueurs sur lui, il disparait »

« Dès qu'il y a deux joueurs sur lui, il disparait. Il a été bon contre Montpellier. Il doit y avoir un peu de constance au haut niveau », a ajouté Riolo à propos de Bradley Barcola. Une réaction du joueur du PSG est désormais attendue sur le terrain.