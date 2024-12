Le vestiaire du PSG lâche une grande annonce sur la crise

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG a concédé un second match nul consécutif en Ligue 1, cette fois-ci face à l’AJ Auxerre. Dominateurs, les Parisiens ont buté sur un Donovan Léon de grande classe, qui a plombé les hommes de Luis Enrique. Après la rencontre, la recrue estivale Willian Pacho a lâché un gros message sur la période compliquée que vivent les Rouge et Bleu.

Et de trois. Après la défaite concédée sur la pelouse du Bayern Munich mardi dernier (1-0), le match nul à domicile contre Nantes samedi (1-1), le PSG a de nouveau buté sur une équipe d’Auxerre bien regroupée ce vendredi soir, et a concédé un nouveau match nul (0-0). Cela fait donc trois matchs que le club de la capitale n’a plus gagné…

Le PSG prêt à frapper fort avec une offre de 40M€ pour Kvaratskhelia. Qui d'autre se mêlera du jeu ? ⚽️ https://t.co/jEqbgBpin3 — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

Le PSG en pleine crise offensive

Mais au-delà de ces résultats inquiétants, c’est davantage le problème de finition des hommes de Luis Enrique qui inquiète. Et pour cause, face à Nantes ou à Auxerre ce vendredi soir, le PSG s’est procuré de nombreuses occasions de but. Un problème de finition est clairement d’actualité dans le vestiaire parisien, alors que Willian Pacho s’est exprimé à ce sujet. Recruté cet été par Paris, le défenseur central équatorien s’est livré sans détour sur la petite crise offensive que traverse actuellement le PSG.

« Il faut raisonner en groupe et en équipe pour gagner des matches »

« J’ai bien aimé notre mentalité. Mais c’est le football. Des fois, on gagne, des fois, non. Mais aujourd’hui, on pense au match que l’on va avoir et voir comment s’améliorer pour progresser. Le problème de l’équipe ? Comme je l’ai déjà dit, c’est le football. Des fois, on gagne, des fois, on marque et d’autres fois, non. On a la bonne mentalité, il va falloir analyser ce match. Il faut raisonner en groupe et en équipe pour gagner des matches. La semaine prochaine, on a un match important. On va travailler pour avoir la victoire », a ainsi confié le numéro 51 au micro de DAZN.