Crise au PSG, la solution donnée par ce joueur

Axel Cornic

Si le Paris Saint-Germain pensait se rassurer sur la pelouse de l’AJ Auxerre une semaine après la désillusion du FC Nantes (1-1), c’est raté. Les Parisiens n’ont en effet pas su trouver la faille, notamment grâce à un Donovan Léon qui a annihilé toutes leurs offensives, les plongeant un peu plus dans le doute.

C’est un mois de décembre capital qui a commencé de la pire des manières pour le PSG. A quelques jours d’un rendez-vous capital en Ligue des Champions face au RB Salzbourg, les hommes de Luis Enrique se sont pris les pieds dans le tapis contre l’AJ Auxerre, en Ligue 1 (0-0). Un résultat décevant qui a une nouvelle fois mis en lumière les errances offensives des Parisiens.

« On a été beaucoup de fois devant le but, mais on n’a pas réussi à marquer »

Ce mauvais résultat ne semble toutefois pas décourager les joueurs du PSG et surtout Nuno Mendes, qui a préféré relativiser. « Ce qui a manqué ce soir ? Juste le but. On a été beaucoup de fois devant le but, mais on n’a pas réussi à marquer. On sort ici ce soir avec un point » a expliqué le latéral parisien, au micro de DAZN.

« Il faut garder le calme devant le but »

« Qu’est-ce qu’il faut pour changer le problème de finition ? La confiance devant le but » a insisté Nuno Mendes. « Il faut aussi garder le calme devant le but. Avec ça, on va réussir à marquer ». Reste à voir si cela arrivera dès ce mardi face au RB Salzbourg, avec le PSG qui pourrait déjà dire adieu à ses rêves de Ligue des Champions en cas de mauvais résultat.