Mercato : Le PSG a trouvé son grand attaquant ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG connaît de gros soucis de finition depuis le début de la saison, l'arrivée d'un attaquant n'est pas à exclure dans les prochaines semaines. Et cela tombe bien puisque la presse anglaise relance la piste menant à Marcus Rashford que Manchester United pousserait au départ, peut-être même dès cet hiver.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG cherchera à recruter un ailier durant le mercato d'hiver. Et pour cause, le club de la capitale connaît de grandes difficultés dans le secteur offensif, notamment à la finition. C'est la raison pour laquelle les Parisiens tenteront de dénicher un renfort offensif. Et une bonne nouvelle serait arrivée d'Angleterre.

Quand le PSG fête ses succès, même Las Vegas ne peut résister à l'appel de la fête ! 🎉

➡️ https://t.co/wnmVKYI1lf pic.twitter.com/pmPQSQ1l7H — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Rashford sur le départ !

En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste de Sky Sport Allemagne, Manchester United n'a pas l'intention de conserver Marcus Rashford. Bien qu'il semble s'être relancé sous les ordres de Ruben Amorim, l'international anglais serait toutefois poussé au départ, notamment à cause de son énorme salaire, estimé à un peu plus de 20M€ par an. Et l'économie de ce salaire permettrait aux Red Devils de s'activer pour se renforcer.

Le PSG en concurrence avec l'Arabie Saoudite ?

Et d'après les informations du Telegraph, deux principales options s'offrent à Marcus Rashford pour son avenir à savoir le PSG et l'Arabie Saoudite. Et pour cause, ce sont deux des rares destinations où le salaire de la star anglaise pourrait être assumé. Reste désormais à savoir si le club de la capitale passera à l'action dès cet hiver pour recruter Rashford, mais Manchester United semble en tout cas ouvert à cette hypothèse.