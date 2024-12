Mercato : Luis Enrique ruine les plans du PSG avec cet attaquant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En décidant de l’écarter du groupe ce dimanche pour la réception de l’OL, Luis Enrique a confirmé la tendance en ce qui concerne Randal Kolo Muani, dont l’avenir devrait s’écrire loin du PSG. Ce qui ne fait pas vraiment les affaires de la direction parisienne, dont l’objectif était de ne pas trop dévaloriser un joueur acheté 90M€.

Déjà très peu utilisé par Luis Enrique, qui ne lui a donné que 87 minutes sur les 10 derniers matchs, Randal Kolo Muani n’était même pas sur le banc de dimanche pour le match entre le PSG et l’OL. Écarté du groupe, comme Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, l’international français est plus que jamais sur le départ.

La porte à toujours été ouverte pour Kolo Muani

Comme indiqué par L'Équipe, si, officiellement, le PSG a toujours affiché sa volonté de conserver Randal Kolo Muani, la réalité est tout autre en coulisses et les dirigeants parisiens ont négocié avec des acteurs du marché l'été dernier. Mais en l’écartant contre l’OL, Luis Enrique n’a pas vraiment fait une fleur à sa direction.

Le PSG condamné à prêter Kolo Muani ?

En effet, le PSG voulait essayer de limiter la casse et ne pas dévaloriser un joueur acheté 90M€ à l’été 2023. Le club de la capitale espérait réussir à négocier un départ de l’attaquant âgé de 26 ans dans des conditions acceptables, alors que désormais, un prêt avec ou sans option d’achat semble l’option la plus plausible.