PSG : Luis Enrique prend une grosse décision, trois transferts déjà actés ?

A l’occasion du gros choc de la 15ème journée de Ligue 1, le PSG accueille l’OL au Parc des Princes (20h45). Pour ce duel au sommet, Luis Enrique a pris une grosse décision, à savoir le fait de ne pas convoquer Randal Kolo Muani, Presnel Kimpembe, et Milan Skriniar. Trois éléments dont l’avenir à Paris commence à s’assombrir.

Le PSG doit se relancer. Si mercredi soir, le club de la capitale s’est donné de l’air en Ligue des Champions avec un lourd succès sur la pelouse du RB Salzbourg (0-3), Paris reste sur deux matchs nuls décevants en Ligue 1 (face à Nantes et à Auxerre). La réception de l’OL ce dimanche soir au Parc des Princes apparaît donc comme capitale pour la formation de Luis Enrique.

Luis Enrique écarte trois joueurs !

Pour ce dernier match de l’année civile au Parc des Princes, le coach espagnol a pris une lourde décision. En effet, Randal Kolo Muani, Milan Skriniar, et Presnel Kimpembe n’ont pas été convoqués pour la réception du club lyonnais. D’après RMC Sport, Randal Kolo Muani pourrait clairement quitter le PSG cet hiver…

Kolo Muani, Skriniar, et Kimpembe sur le départ

Mais ce n’est pas tout puisque le média précise dans le même temps que les absences de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe sont dues uniquement à un choix de Luis Enrique, et non en raison d’un pépin physique de l’un ou de l’autre. Nul doute que le ton est acté pour Skriniar et Kimpembe...