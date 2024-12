Mercato - PSG : Prévenue sur WhatsApp, une star se rapproche d'un transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cité dans le viseur du Paris Saint-Germain, Marcus Rashford pourrait prendre le large dès le mercato hivernal. L’attaquant anglais de Manchester United ne figure pas dans le groupe de Ruben Amorim pour le derby face aux Citizens ce dimanche en fin de journée, une décision justifiée par l’entraîneur des Red Devils.

L’aventure de Marcus Rashford à Manchester United semble toucher à sa fin. Loin de son meilleur niveau, l’attaquant anglais ne devrait pas être retenu par les Red Devils, désireux de tourner la page et d’obtenir un bon prix sur le mercato pour renforcer l’équipe. Le PSG est cité comme un point de chute potentiel par la presse étrangère. Preuve peut-être de la fin de cette union, l’absence de Marcus Rashford dans le groupe de United pour le derby face à Manchester City ce dimanche (17h30).

« C'est ma sélection. C'est simple »

Interrogé par Sky Sports avant la rencontre, Ruben Amorim a confirmé que l’absence de Marcus Rashford était un choix de sa part. « Nous essayons d'évaluer tout ce qui concerne les performances à l'entraînement, les performances en match, l'engagement avec les coéquipiers, le fait de pousser les coéquipiers vers le haut. Tout est en jeu lorsque nous analysons et essayons de choisir les joueurs. C'est ma sélection. C'est simple », a déclaré l’entraîneur de Manchester United.

« Je dois choisir »

« Je ne veux pas envoyer de message, il s'agit simplement d'une évaluation et ils le savent. Les joueurs sont très, très intelligents. Tout le monde comprend ma décision et je dois choisir. C'est une sélection simple. J'ai informé Garnacho et Rashford sur WhatsApp. Il y a eu une communication après le dernier entraînement, comme toujours. Ils vont bien. Ils se sont entraînés ce matin et j'étais là. Ils se sont vraiment bien entraînés », poursuit Ruben Amorim. Sky Sports ajoute que le transfert de Marcus Rashford pourrait avoir lieu dès le mois de janvier, à condition qu’un club se positionne. Reste à voir si le PSG passera à l’action.