Tennis : «Nadal m’a giflé», il hallucine encore !

A 38 ans, Rafael Nadal a mis un terme à sa carrière après avoir largement dominé les circuits durant deux décennies. Invité d’un podcast, Gaël Monfils s’est notamment souvenu de sa confrontation avec l’Espagnol lors de la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo en 2016, lui qui avait été surpassé par son adversaire du jour.

Une page du tennis s’est tournée le mois dernier avec la retraite de Rafael Nadal. En proie à des problèmes physiques depuis de longs mois, l’Espagnol a décidé de se retirer après une ultime participation à la Coupe Davis. Tout au long de sa carrière, Nadal a marqué les esprits grâce à ses prestations sur les courts, ne laissant généralement aucune chance à ses adversaires, comme ce fut le cas pour Gaël Monfils, incapable de rivaliser en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo 2016 (7−5, 5–7, 6–0).

Tennis : Le «discours incroyable» de Nadal qui a bluffé Guardiola ! https://t.co/IdJDKfj6an pic.twitter.com/Z0wxtLhEeb — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

« Quand toi tu n’en peux plus, le mec accélère encore ! Moi je suis rincé ! »

Invité de la chaîne YouTube de Kevin Ferreira, le Français s’est souvenu de sa confrontation avec Rafael Nadal. « Le matin, j’ai dit à mon coach : ‘là, putain j’y vais !’ J’étais déterminé. Tout le monde me dit que c’est mon année, que Rafa joue un peu moins bien. Je suis chaud ! Je joue le meilleur match de ma vie sur terre battue. Mais j’ai perdu le troisième set 6–0, en faisant un match extraordinaire. Il m’a tué physiquement, et j’ai tout donné. Je ne pouvais pas mieux jouer tennistiquement, j’envoyais des coups droits de martien ! Un revers que j’aurais rêvé d’avoir toute ma vie. Les gens ne se rendent pas compte ! Quand toi tu n’en peux plus, le mec accélère encore ! Moi je suis rincé », confie Monfils, rapporté par We Love Tennis.

« Je suis au sommet de mon art et il m’a giflé mais c’était beau »

« Il m’a mis 6–0 (dans le dernier set). C’est même pas il est un peu au‐dessus de toi, il te laisse trois jeux et gagne 6–3. Entraîne‐toi, bravo Gaël, tu as fais finale mais entraîne‐toi. Tu prends la défaite avec beaucoup d’expérience. En fait, tu apprends. Je suis au sommet de mon art et il m’a giflé mais c’était beau », relativise Gaël Monfils.