Tennis : Après Federer et Nadal, ce «grand secret» peut sauver Djokovic !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En 2024, Novak Djokovic a ralenti la cadence, puisqu'il n'a pas réussi à gagner de titre en Grand Chelem. A 37 ans, les efforts sont forcément plus difficiles à fournir, et il devra trouver les ressources nécessaires pour concurrencer Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Le Serbe doit faire attention à son calendrier pour éviter les efforts inutiles dans des tournois d'une importance moindre.

Impressionnant physiquement depuis le début de sa carrière, Novak Djokovic s'est inscrit sur la durée grâce aux capacités exceptionnelles dont il dispose. Le Serbe n'a presque pas connu de blessure durant sa carrière, ce qui lui a permis d'être toujours au top pendant de longues années. A 37 ans, il ne peut plus trop se permettre de quitter le circuit ATP pour soigner une blessure. La clé lui est révélée.

Le secret : organiser son calendrier

Novak Djokovic est on ne peut plus proche de la fin de sa carrière. Et pourtant, il veut encore durer et gagner. Celui qui a tout remporté veut aller plus loin, mais attention aux erreurs. « Andy a eu beaucoup de blessures, mais il a toujours essayé de jouer beaucoup de tournois jusqu’à la fin de sa carrière et pour moi, c’est le grand secret de Novak pour l’année prochaine », lance Pat Cash, ancien joueur australien, dans des propos rapportés par Tennis365.

«Les joueurs plus âgés tombent dans ce piège»

Dans le tennis, les carrières se sont considérablement rallongées ces dernières années, et le Big 3 n'y est pas pour rien. De nos jours, les joueurs prennent souvent leur retraite à l'approche de leurs 40 ans, mais pour éviter de finir blessé, il faut réussir à gérer parfaitement son calendrier. « S’il parvient à bien organiser son calendrier et à s’assurer d’avoir le bon nombre de matches à son actif, il pourra à nouveau gagner. Les joueurs plus âgés tombent dans ce piège à chaque fois qu’ils essaient de préserver leur corps et ils ne parviennent pas toujours à trouver le bon équilibre pour jouer suffisamment de matchs » poursuit Pat Cash.